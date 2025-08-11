اتحاد الحراش يحسم صفقة بشو ويبدأ تحضيراته في تونس

أعلن نادي اتحاد الحراش تعاقده رسميًا مع المهاجم يوسف بشو، في صفة انتقال حر، وهو الذي سبق له التألق في صفوف شباب بلوزداد. حيث قدم أداءً مميزًا في المواسم السابقة، كما حمل قميص ساو جواو دي فير البرتغالي.

وكان بشو حقق نجاحًا مع الفريق البرتغالي الموسم الماضي، ما جعله خيارًا مرغوبًا من عدة أندية، إلا أن إدارة الحراش تمكنت من خطفه لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وقد سبق لبشو أن شرّف قميص المنتخب الوطني في الفئات الشبانية، ما يعزز من قيمة التعاقد مع لاعب يمتلك خبرة دولية كبيرة، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية.

في السياق نفسه، وصل وفد نادي اتحاد الحراش إلى مدينة عين الدراهم التونسية، حيث سيجري معسكره التحضيري الثاني استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد. وهو المعسكر الذي سيستمر لمدة 12 يومًا، ويهدف إلى تعزيز جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والتكتيكية.

وخلال فترة المعسكر، سيخوض الفريق عدة مباريات ودية أمام أندية محلية وأجنبية، وذلك بهدف تعزيز الأداء الفني وتحديد التشكيلة الأساسية للموسم الجديد. كما سيعمل الطاقم الفني على تحسين الانسجام بين اللاعبين الجدد ورفاقهم القدامى.