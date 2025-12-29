اتحاد العاصمة يقدّم مهاجمه الجديد كاماغاتي درامان رسميًا

قدّمت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم، اللاعب الجديد في الفريق، المهاجم الإيفواري، كاماغاتي درامان، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، سعيد عليق.

ونشرت إدارة النادي العاصمي مجموعة من الصور عبر منصاتها الرسمية، وثّقت لحظة توقيع اللاعب على عقده مع الاتحاد. في خطوة تعكس آمال الطاقم الفني والمسيرين في أن يشكّل كاماغاتي، إضافة نوعية للخط الأمامي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص مسؤولو اتحاد العاصمة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة باللاعب، من أجل ضمان اندماجه سريعًا داخل المجموعة والتحاقه بالتدريبات في أفضل الظروف.

وكان المهاجم الإيفواري قد وجّه، في تصريح سابق لتلفزيون “النهار”، أول رسالة لأنصار النادي، قال فيها: “أنا هنا”، معبّراً عن حماسه لخوض تجربة جديدة بقميص الاتحاد.

يذكر أن إدارة اتحاد العاصمة كانت قد أعلنت، في بيان رسمي سابق، عن تعاقدها مع كاماغاتي درامان، في أول صفقة للفريق خلال الميركاتو الشتوي، بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة.