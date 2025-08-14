اتحاد العاصمة.. بن شيخة يلتحق بتربص طبرقة ويباشر مهامه رسمياً

التحق المدرب الجديد لنادي اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بتربص الفريق بمدينة طبرقة التونسية، والتقى لأول مرة بلاعبيه في أجواء إيجابية ومميزة.

ووصل بن شيخة، صباح اليوم الخميس، إلى مقر إقامة الاتحاد بفندق “لاسيقال”. حيث كان في استقباله المدير الرياضي للنادي، سعيد عليق، إلى جانب أعضاء الطاقمين الفني والإداري.

وجاء التحاق بن شيخة قبل ساعات فقط من المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام نادي المستقبل الرياضي للرويسات، في إطار التحضيرات الجارية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأكدت إدارة النادي، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن اللقاء الأول بين بن شيخة واللاعبين جرى في أجواء إيجابية، اتسمت بالحماس والانضباط، ما يعكس جاهزية الفريق للدخول في مرحلة جديدة تحت قيادة بن شيخة.

وينتَظر أن يباشر المدرب عبد الحق بن شيخة برنامجه خلال الأيام المقبلة، تحضيرًا لتحديات الموسم القادم محليًا وقاريًا.