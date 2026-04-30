اتحاد العاصمة يتوّج بكأس الجزائر العاشرة في تاريخه

توّج اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر، اليوم الخميس، عقب فوزه على غريمه شباب بلوزداد بنتيجة (2-1)، في النهائي الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وسط أجواء جماهيرية حماسية.

ودخل “أبناء سوسطارة” اللقاء بقوة، إذ افتتح درامان كاماغاتي باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الـ22 بعد استغلاله فرصة داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه الأفضلية.

وواصل الاتحاد ضغطه الهجومي، ليتمكن أحمد خالدي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ43 إثر هجمة منسقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق (2-0).

في الشوط الثاني، حاول شباب بلوزداد العودة في النتيجة، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة الـ62 عن طريق يونس واسع برأسية محكمة، غير أن محاولاته اللاحقة لم تكلل بالنجاح أمام صلابة دفاع الاتحاد.

وبهذا الفوز، يضيف اتحاد العاصمة الكأس العاشرة في تاريخه ليفك الشراكة مع الفريق البلوزدادي، والثانية على التوالي، مؤكدًا هيمنته على المسابقة، وسط فرحة عارمة لأنصاره الذين احتفلوا بهذا الإنجاز الكبير.