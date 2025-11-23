اتحاد العاصمة يحقق فوزا مهما أمام سان بيدرو في كأس الكاف

حقق اتحاد العاصمة فوزًا مهمًا على ضيفه سان بيدرو الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقدم الفريق العاصمي أداء جيّدا تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، ليحصد انتصارًا ثمينًا يعزز حظوظه في مشوار البطولة القارية.

وسجل حسام غشة الهدف الأول لاتحاد العاصمة في الدقيقة 17 بعد هجمة منظمة، قبل أن يضيف أدم عليلات الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة محكمة. وفي الشوط الثاني، تمكن سعد رضواني من تعزيز التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 81، مانحًا فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية اللقاء.

ورغم تقدم اتحاد العاصمة بثلاثية، تمكن سان بيدرو من تقليص الفارق عبر كاماغات في الدقيقة 65، ثم أضاف كاراموكو الهدف الثاني في عند الدقيقة السابعة بعد التسعين.

وبهذا الفوز، يؤكد اتحاد العاصمة عزمه على الذهاب بعيدًا في منافسة كأس الكونفدرالية، مستفيدًا من الروح الجماعية والأداء المتوازن الذي ظهر به اللاعبون في هذه الموقعة القارية.