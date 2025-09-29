اتحاد العاصمة يسقط في فخ التعادل أمام مولودية البيض في آخر أنفاس المباراة

شهدت الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة تعثرًا جديدًا للمدرب عبد الحق بن شيخة، بعدما عجز فريقه اتحاد العاصمة عن تحقيق الفوز. واكتفى بالتعادل أمام مولودية البيض بنتيجة هدف لمثله، بملعب عمر بن رابح في الدار البيضاء.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، إذ انتظر اتحاد العاصمة حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليفتتح باب التسجيل عن طريق ريان عبد المجيد محروز.

قبل أن يفاجئ مولودية البيض الجميع ويتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت البديل. عن طريق ضياء الدين بن يحيى. لينتهي اللقاء على وقع التعادل الإيجابي (1-1).

هذا التعثر يأتي بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها اتحاد العاصمة في الجولة الماضية أمام شبيبة الساورة. ما يزيد من الضغوط على المدرب عبد الحق بن شيخة الذي بات مطالبا بإيجاد الحلول سريعا لإعادة فريقه إلى سكة الانتصارات.