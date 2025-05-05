اتحاد العاصمة يعيّن محمد لاسات مدربا مساعدا

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة عن تعيين التقني محمد لاسات، في منصب مدرب مساعد، ضمن الطاقم الفني للفريق الأول.

وقالت إدارة الاتحاد، في بيان نشرته اليوم الاثنين، إنها تنتظر التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الرئيس الذي سيقود الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

كما كشفت إدارة “سوسطارة” أن محمد لاسات باشر عمله على رأس العارضة الفنية للفريق خلال الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين.

للإشارة، سبق للتقني الجزائري العمل مع العديد من الأندية المحلية في منصب مدرب رئيس ومدرب مساعد. منها في اتحاد العاصمة موسم 2009-2010، والإشراف على المنتخب الوطني لفئتي أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة.