اتحاد الجزائر يُخلّد ذكرى تتويجه التاريخي بكأس الكونفدرالية الإفريقية

في مثل هذا اليوم من سنة 2023، عاش نادي اتحاد الجزائر واحدة من أروع لياليه، بعد تتويجه التاريخي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

بعد مواجهة مشوقة أمام نادي يونغ أفريكانز التنزاني، على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي، الذي كان شاهدًا على لحظة مجد لنادي “سوسطارة”.

رغم الضغط الكبير والأهمية البالغة للمباراة، دخل أشبال المدرب بن شيخة، اللقاء بعزيمة قوية وتركيز عالٍ، مستفيدين من نتيجة الذهاب الإيجابية خارج الديار.

وأمام دعم جماهيري منقطع النظير، نجح الفريق في الحفاظ على النتيجة وحسم اللقب بأسبقية الأهداف، رغم خسارة لقاء الإياب بهدف دون رد.

ليطلق العنان للأفراح في مدرجات الملعب ووسط شوارع العاصمة وباقي ولايات الوطن.

التتويج لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والتضحيات، واعترافًا بمكانة اتحاد الجزائر بصفته أحد أبرز الأندية في القارة. كما أنه منح الجزائر لقبًا قاريًا جديدًا طال انتظاره في مسابقة CAF Confederation Cup.

اليوم، وبعد مرور عامين على ذلك المجد، لا تزال الذكرى حاضرة بكل تفاصيلها في قلوب الأنصار الذين استرجعوا المشهد بأحاسيس مختلطة من الفخر والحنين، آملين أن يكون ذلك التتويج بداية لعصر جديد من النجاحات القارية.

وما بين الحنين إلى تلك اللحظات المجيدة والطموح لمزيد من الألقاب، يبقى تاريخ 3 جوان 2023 محفورًا في ذاكرة الكرة الجزائرية.. يوم كتب فيه اسم الاتحاد بأحرف من ذهب على الساحة الإفريقية.