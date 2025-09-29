اتحاد الحراش.. الإصابات تؤرّق آيت جودي

تلقى فريق اتحاد الحراش، بقيادة المدرب عز الدين آيت جودي، صدمة قوية بتأكد إصابة اثنين من ركائزه في الهجوم، خلال الأيام الأخيرة.

الطاقم الطبي للفريق أعلن تعرض المهاجم نوفل تلاوي، لإصابة على مستوى القدم اليسرى، ستبعده عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع. وهو ما يمثل خسارة كبيرة لـ “الصفراء”، في هذه المرحلة من الموسم.

من جهة أخرى، تعرض اللاعب زكرياء مصيبح لإصابة على مستوى العضلة المقربة، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت اتحاد الحراش بمضيفه رائد القبة. إذ أثبتت الفحوص الطبية حاجته للراحة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات.

هذه المستجدات تضع المدرب آيت جودي، أمام تحدي إيجاد الحلول المناسبة لتعويض الغيابات. خاصة في ظل أهمية المواجهات المقبلة.

كما بأمل أنصار الفريق عودة اللاعبين بسرعة لتحقيق الصعود.