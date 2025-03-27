اتحاد الحراش يتجاوز مستغانم ويقتطع أول تأشيرة إلى نصف نهائي الكأس

واصل اتحاد الحراش سلسلة مفاجآته في منافسة كأس الجزائر، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي، بفوزه على ترجي مستغانم بركلات الترجيح، في لقاء مثير جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا غفيرًا في سهرة رمضانية مميزة، حيث تقدم بلال بن ساحة لـ”الصفراء” في الدقيقة 27، قبل أن يعادل النتيجة بوعلام مصمودي في الدقيقة 63 لصالح “الحواتة”.

بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس المخضرم فوزي شاوشي، بطل ملحمة أم درمان، بتصديه لأربع ركلات كاملة، مانحاً فريقه تأهلاً مستحقًا بنتيجة (2-0).

يعَدّ هذا ثالث فوز يحققه اتحاد الحراش أمام فرق تنشط في الرابطة المحترفة الأولى، بعدما أطاح بـ شبيبة القبائل ومولودية وهران في الدورين السابقين. ليواصل حلمه في كأس الجزائر هذا الموسم.