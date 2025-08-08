اتحاد الحراش يختتم تربصه التحضيري الأول بالعاصمة والوجهة نحو تونس

اختتم فريق اتحاد الحراش تربصه التحضيري الأول في العاصمة، والذي كان مخصصًا بشكل كامل للتحضير البدني استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

التربص الذي استمر عدة أيام، شهد حضور جميع اللاعبين بما فيهم الوافدون الجدد، إذ عمل المدرب عز الدين آيت جودي على إدماجهم في الفريق بشكل سريع. من أجل بناء فريق قوي قادر على التنافس في الموسم المقبل.

وتضمنت الحصص التدريبية التي تمت في ظروف مثالية، تمارين بدنية مكثفة بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين، ليكونوا جاهزين للمتطلبات البدنية العالية في المباريات الرسمية.

وفيما يتعلق بالتربص القادم، كشف المدرب عز الدين آيت جودي أن الفريق سيخوض تربصًا ثانيًا في تونس. ويهدف إلى رفع درجة التنسيق بين اللاعبين وزيادة القوة البدنية والمهارات الفنية قبل انطلاق البطولة.

ويأمل محبو “الصفراء” أن يكون الموسم المقبل فرصة لتحقيق العودة إلى حظيرة الكبار.