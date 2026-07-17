اتحاد الحراش يعزز صفوفه بثلاث صفقات جديدة

واصلت إدارة اتحاد الحراش، تدعيم صفوف الفريق تحسبًا للموسم الكروي الجديد، بإبرام ثلاث صفقات جديدة، إلى جانب ضمان استمرار أحد ركائز التشكيلة.

وأعلن النادي تعاقده رسميًا مع المهاجم عبيد بدر الدين، حيث جرت مراسم توقيع العقد بحضور مسؤولي الفريق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفعالية الهجومية لـ”الصفراء”.

كما نجحت إدارة اتحاد الحراش في ضم المهاجم بوباكر حمزة، ليكون أحد الخيارات الجديدة في الخط الأمامي، إضافة إلى التعاقد مع المدافع المحوري هاروني أكرم، من أجل تدعيم المنظومة الدفاعية قبل انطلاق الموسم.

وفي سياق الحفاظ على استقرار التشكيلة، جددت إدارة “السمسم” عقد متوسط الميدان بوعزيز كسيلة لموسم إضافي، تأكيدًا على ثقتها في إمكانياته والدور الذي ينتظر أن يواصل تأديته مع الفريق.

وتأتي هذه الانتدابات في إطار مساعي إدارة اتحاد الحراش لتكوين مجموعة تنافسية قادرة على تحقيق طموحات الأنصار وتقديم موسم يليق بتاريخ النادي العريق.