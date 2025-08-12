اتحاد الحراش يكشف برنامج مبارياته الودية في تربص عين دراهم

كشفت إدارة نادي اتحاد الحراش البرنامج الكامل للمباريات الودية التي ستخوضها التشكيلة خلال التربص التحضيري الجاري بمدينة عين دراهم في تونس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي 2025-2026.

وستكون تشكيلة “الصفراء” على موعد مع سلسلة من اللقاءات الودية أمام أندية جزائرية وتونسية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية والفنية. وكذا منح الفرصة للطاقم الفني من أجل الوقوف على مدى انسجام المجموعة.

وجاء برنامج المباريات على النحو التالي:

يوم 13 أوت: نادي بوحادجلة بملعب الدولي للرياضات.

يوم 15 أوت: اتحاد عنابة بنفس الملعب.

يوم 17 أوت: اتحاد بسكرة (في انتظار التأكيد الرسمي).

يوم 20 أوت: مولودية بجاية بملعب حمام بورقيبة.

يوم 23 أوت: نادي جندوبة سبور، في انتظار تأكيد مكان المباراة.

ويرتقب أن تشكل هذه المباريات اختبارًا حقيقيًا لعناصر اتحاد الحراش قبل دخول غمار المنافسات الرسمية. في ظل العمل المكثف الذي يشهده التربص من جميع الجوانب.