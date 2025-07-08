اتحاد العاصمة.. فسخ عقد المدافع الكونغولي كيفين مونديكو بالتراضي

كشفت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن فسخ العقد الذي يربطها بالمدافع الكونغولي، كيفين مونديكو، بالتراضي بين الطرفين. وذلك بعد موسم واحد قضاه اللاعب ضمن صفوف النادي العاصمي.

وأكدت إدارة الاتحاد، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك، أن اللاعب أظهر التزامًا واحترافية طيلة مشواره مع الفريق، وقدّم أداءً نال احترام الطاقمين الفني والإداري، وجماهير النادي.

ووجّه اتحاد العاصمة شكره الجزيل لـ مونديكو على كل ما قدمه خلال الموسم المنقضي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في بقية مسيرته الاحترافية.

وكان مونديكو قد انضم إلى الاتحاد في صيف الموسم الماضي، وساهم في تدعيم خط الدفاع في عدة مباريات محلية وقارية.