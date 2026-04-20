اتحاد العاصمة يوجّه رسالة شكر بعد تأهله القاري

وجّه نادي اتحاد العاصمة رسالة شكر وامتنان إلى جماهيره التي تنقلت إلى مدينة آسفي لمساندة الفريق، مؤكدًا أن الأنصار كانوا في الموعد وقدموا دعمًا كبيرًا رغم صعوبة السفر وظروف التنقل.

وأشاد النادي، في بيانه، بالدور المحوري الذي لعبه المشجعون، واعتبرهم السند الأول للفريق. مشيرًا إلى أن حضورهم القوي منح اللاعبين دفعة معنوية إضافية فوق أرضية الميدان خلال المواجهة الحاسمة.

كما ثمّن اتحاد العاصمة مبادرة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الذي كلّف لجنة خاصة بمتابعة مخلفات وأحداث اللقاء، معربًا عن تقديره لحرصه على مرافقة الفريق في هذه المرحلة الحساسة.

وتقدم النادي أيضًا بجزيل الشكر إلى قنصل الجزائر بالمغرب، جودي بلغيث، نظير حفاوة الاستقبال والتكفل بمرافقة الفريق وضمان عودة الأنصار في أفضل الظروف. إلى جانب رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محمد الأمين مسلوق، الذي هنّأ الفريق عقب التأهل.

ولم يغفل البيان الإشادة بوسائل الإعلام الوطنية التي رافقت الفريق في تنقله الإفريقي. إضافة إلى مختلف الأندية الجزائرية التي عبّرت عن تضامنها وساندت اتحاد العاصمة في هذا الموعد القاري.

واختتم النادي رسالته بتوجيه تحية خاصة إلى الشعب الجزائري، الذي أظهر روحًا عالية من التضامن والدعم. مؤكدًا أن هذا الالتفاف يبقى مصدر قوة وحافزًا لمواصلة العمل من أجل تشريف الكرة الجزائرية في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.