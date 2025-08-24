 اتحدى الرياضيات..عرض جديد من اتصالات الجزائر !

أطلقت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد عرض جديد يتعلق بسرعة الانترنيت. ويتعلق العرض بمضاعفة سرعة الانترنيت 4 مرات بمبلع 200 دينار فقط .

وجاء في عرض اتصالات الجزائر، “إذا كنت مشترك في Idoom Fibre بتدفق 15ميغا بسعر 2000 دينار ، انتقل إلى تدفق 60 ميغا بسعر 2200 دينار”. “غير بـ 200 دج فقط عش تجربة أفضل بسرعة أكبر “.

ويمكن رفع سرعة تدفق الانترنيت عبر تطبيق My Idoom أو بالإتصال على الرقم 1500

كل المعلومات متوفرة على الرابط التالي :

https://www.algerietelecom.dz/…/part…/idoom-fibre-prod50