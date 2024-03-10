اتخاذ كافة الإجراءات للدفع أكثر بتقدم المشاريع المنجمية المهيكلة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الدفع أكثر بتقدم المشاريع المنجمية المهيكلة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس تبون باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفع أكثر بهذه المشاريع الاستراتيجية، واحترام آجال إنجازها.

كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنسيق الجهود وتكثيفها بمتابعة حثيثة للمشاريع وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها. يضيف المصدر نفسه.