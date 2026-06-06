اتخاذ كافة الترتيبات لضمان إجراء امتحان شهادة البكالوريا في أحسن الظروف

يواصل ولاة الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والهيئات المعنية، اتخاذ كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية والبشرية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود الرامية إلى ضمان توفير كافة الظروف الملائمة لهذا موعد التربوي الوطني الهام.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والوقوف ميدانيا. على مدى جاهزية مراكز الإجراء والإيواء والإطعام، وضمان توفير وسائل النقل والمرافقة اللازمة للمترشحين. إلى جانب تسخير الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بضمان السير الحسن للامتحانات.

كما تم التأكيد على التجند الكامل لمختلف القطاعات لاسيما المصالح الأمنية، من أجل تأمين مراكز الامتحان ومحيطها. وضمان الانضباط والسكينة طيلة فترة إجراء الاختبارات، و مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة طيلة فترة الامتحانات. بما يضمن إجراء هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف ويوفر للمترشحين المناخ الملائم لاجتياز اختباراتهم.

بهذه المناسبة، تقدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بأخلص تمنياتها للمترشحين بالتوفيق والنجاح. وأن تكلل جهودهم ومثابرتهم بالنتائج المرجوة.

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