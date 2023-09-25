اتخذ قراره.. ماكرون يشن حربا على المهاجرين والجزائريون في الواجهة

عاقدا العزم على وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة عمل. للقضاء على وصول أعداد كبيرة من الحراقة القادمين من أفريقيا ولكن بشكل خاص من الجزائر.

وقدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرًا مبادرة طموحة للحد من تدفق الحراقة من بينهم الجزائريون.

وفي هذا السياق أعرب الرئيس الفرنسي عن عزمه. وإصراره على النهج الحازم الذي تتبعه بلاده في التعامل مع مشكلة الهجرة.

وأكد: “يجب أن نكون صارمين، لا يمكننا أن نقبل كل البؤس في العالم. وللاستجابة لوصول المهاجرين، ولا سيما القادمين من الجزائر، طرح رئيس الإليزيه استراتيجية. وذلك خلال مقابلة على قناة BFMTV.

وجدد إيمانويل ماكرون خلال كلمته رغبته في تعزيز التعاون مع الجزائر. وذلك في إطار مكافحة جماعات الاتجار بالمهاجرين.