“اتصالات الجزائر”الراعي الرسمي للصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV 2025

تشارك “اتصالات الجزائر”،كمؤسسة فاعلة في الحقل الاقتصادي الوطني، كراعٍ رسمي في الدورة الرابعة والعشرين. للصالون الدولي للسياحة والأسفار- SITEV2025، الذي يُنظم من 12 إلى 15 جويلية2025، بقصر المعارض- الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

يُعد هذا الموعد الاقتصادي البارز الذي يجمع أهم المهنيين والمتعاملين الجزائريين والأجانبمن قطاع السياحة. منصةً لعرض المقومات والثروات السياحية الاستثنائية للجزائر.

خلال الدورة الرابعة والعشرين لهذا الصالون الدولي الذي يُنظّم تحت رعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية. تستقبل “اتصالات الجزائر” الزوار في فضائها المتواجد بالجناح المركزي. اين ستعرض حلها المبتكر “MOOHTARIF“. المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة جدًا وأصحاب المهن الحرة.

يقدم عرض MOOHTARIF“” مزايا استثنائية. لاسيما مكالمات هاتفية غير محدودة وإنترنت جد عالي التدفق. وغير محدود يصل إلى 1.2 جيڤابايتفي الثانية.

كما ستضع “اتصالات الجزائر”في هذه الطبعة الجديدة منالصالون امكانياتهاالتكنولوجية بتوفير ربط بالأنترنت. جد عالي التدفق في المركز الصحفي لفائدة الإعلاميين.الهدف هو وضع التكنولوجيا الحديثة في خدمة السياحة. والترويج للجزائر كوجهة سياحية واعدة.

برعايتها للصالون الدولي الرابع والعشرين للسياحة والأسفار. تؤُكد “اتصالات الجزائر” التزامها بتعزيز القطاع السياحي الوطني. الذي يُمثل ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.