اتصالات الجزائر.. إطلاق برنامج حل أمن المعلومات المضاد للفيروسات

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج “حل أمن المعلومات المضاد للفيروسات” «Dr.Web Antivirus»، بغية توفير حماية شاملة ضد التهديدات عبر الانترنت والبرامج الخبيثة والفيروسات.

وأوضح بيان لاتصالات الجزائر أن “إطلاق مؤسسة اتصالات الجزائر لحل أمن المعلومات المضاد للفيروسات « Dr.Web Antivirus ». يأتي بمناسبة افتتاح المعرض الجزائري للمقاولاتية، التكوين والاقتصاد الرقمي، الذي تمتد فعالياته من 8 إلى 10 فيفري الجاري بمدينة عنابة”.

وحسب ذات المصدر فإن “حل أمن المعلومات” موجه للزبائن الخواص والمهنيين ويوفر حماية شاملة. ضد التهديدات عبر الانترنت والبرامج الخبيثة والفيروسات وغيرها.

كما هو برنامج معترف به عالميا لقدرته على اكتشاف التهديدات الرقمية والقضاء عليها بفعالية. كما أنه يضمن تصفحا آمنا على الانترنت إلى جانب ميزات متقدمة على غرار الرقابة الأبوية.

وهذا الحل متوفر لمجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك أجهزة الحاسوب الشخصية. التي تعمل بنظام التشغيل Windows و macOS و Linux وكذا الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android و iOS”. كما أنه يوفر للزبائن الخواص والمهنيين على حد سواء اشتراكات تتماشى مع احتياجاتهم من حيث الوظائف ومستوى الحماية المطلوب، يضي البيان.

يشار أن حل أمن المعلومات المضاد للفيروسات، متوفر ابتداء من يوم السبت 10 فيفري الجاري. عبر كامل الشبكة التجارية لاتصالات الجزائر وكذا على مستوى المتجر الإلكتروني : www.idoomarket-at.dz

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