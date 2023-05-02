اتصالات الجزائر.. إهداء سنة اشتراك للزبون رقم 700 ألف

بلغت اتصالات الجزائر، 700 ألف مشترك في انترنت الألياف البصرية، أين قامت بهذه المناسبة، بمشاركة الفرحة مع الزبون رقم 700000. وهذا بإهدائه سنة اشتراك في تدفق 300 ميغا.

كما تنقلت اتصالات الجزائر، إلى محل إقامته بمنطقة سيدي الجيلالي، على مستوى ولاية سيدي بلعباس. وقامت بإهدائه سنة اشتراك كاملة في عرض IDOOM Fibre لـ 300 ميغا.

في حين، أكدت التزامها بمواصلة تحديث و تطوير الشبكة و نشر تكنولوجيا انترنت الألياف البصرية عبر مختلف مناطق التراب الوطني. كما أشارت اتصالات الجزائر، إلى أن جهودها مستمرة لتعميم أنترنت الألياف البصرية للزبائن.