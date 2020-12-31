اتصالات الجزائر.. استثمارات “موبيليس” بلغت 40 مليار دينار

قال مدير مؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال”موبيليس“، إن عملية تحرير الذبذبات التي بادرت وزارة البريد مكنت من تحقيق انجازات كبيرة.

ومن الانجازات التي تم تحقيقها اقتناء وتركيب وتشغيل تجهيزات جديدة، لاسيما باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية.

وكما حسّنت المؤسسة النوعية على مستوى الولايات المعنية بنسبة 46 بالمائة، وتركيب وتشغيل 900 محطة للجيل الرابع سنة 2020.

إضافة إلى2600 محطة مبرمج تنصيبها خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية مارس 2021.

ووصلت، استثمارات “موبيليس” إلى 40 مليار دينار موجهة، لاسيما، لفائدة المواطنين القاطنين بمناطق الظل.