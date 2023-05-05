اتصالات الجزائر: الإنتقال إلى خدمة أنترنت الألياف البصرية مجاني

كشفت اتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، أن الانتقال إلى خدمة أنترنت الألياف البصرية مجاني.

وأشارت اتصالات الجزائر أن الانتقال إلى خدمة أنترنت الألياف البصرية. يُمكن من الحصول على جهاز مودم الألياف البصرية بدون دفع تكاليف الربط. مع تحويل رصيد الأنترنت المتبقي إلى إشتراك الفايبر الجديد (باعتبار التدفق المختار).

للاستفادة من هذا العرض، ما على الزبون سوى اختيار تدفق 15 ميغا أو أكثر. عند الانتقال من Idoom ADSL إلى Idoom Fibre.

كما دعت الزبائن إلى التأكد من أن محل الإقامة مزود بأنترنت الألياف البصرية.

بالنسبة للزبائن الجدد المؤهلين للاستفادة من خدمة الألياف البصرية :

10 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية + 01 شهر أنترنت مجاني بسعر اشتراك يقدر بـ 4500 دج

15 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عند الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 1999 دج

20 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عند الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2599 دج

50 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2799 دج

100 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2999 دج

200 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 3599 دج

300 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 3999 دج

بالنسبة لزبائنIdoom ADSL المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية :

كما تقترح عليكم اتصالات الجزائر صيغة جديدة للاشتراك في عرض الألياف البصرية على النحو التالي :

10 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية + 01 شهر أنترنت مجاني. بسعر اشتراك يقدر بـ 4500 دج ، مع دفع تكاليف الربط

15 ميغا أو أكثر : تتحصلون على مودم الألياف البصرية بـ 0 دج + تكاليف الربط مجانية !

بالنسبة لزبائن Idoom 4G المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية :

كما تقترح عليكم اتصالات الجزائر صيغة استثنائية للاشتراك في عرض الألياف البصرية :

عند الاشتراك في العرض، اختاروا تدفق Idoom Fibre 15 ميغا أو أكثر. أعيدوا جهاز المودم 4G LTE (فعال) واستفيدوا من مودم الألياف البصرية بـ 0 دج + تكاليف الربط مجانية.