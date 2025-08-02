اتصالات الجزائر  الراعي التكنولوجي لبطولة رابطة الأمم لكرة السلة الثلاثية منطقة افريقيا

كشف مؤسسة اتصالات الجزائر عن رعايتها التكنولوجيا لبطولة رابطة الأمم لكرة السلة الثلاثية منطقة افريقيا لفئة اقل من 23 سنة.

والتي تُقام من 1 إلى 10 أوت 2025، بالمركب الرياضي أحمد غرمول بالجزائر العاصمة.

وجاء هذا مُواصلة استراتيجيتها المُواطنة في دعم مختلف الرياضات، تلتزم ” اتصالات الجزائر” الى جانب الاتحاد الجزائري لكرة السلة،كراعٍ تكنولوجي للبطولة .

وأكدت اتصالات الجزائر انه خلال أيام هذه البطولة القارية، التي تجمع أفضل الفرق الإفريقية لكرة السلة الثلاثية، تضع “اتصالات الجزائر” خبرتها التكنولوجية عبر توفير ربط بالأنترنت فائق السرعة في المركب الرياضي الذي يحتضن المنافسة.

كما سيتم ضمان هذا الربط، فائق السرعة،تغطية واسعة للمنافسة على مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الوطنية والدولية.

وتجدد اتصالات الجزائر برعايتها التكنولوجية لهذا الحدث الإفريقي، التزامها الدائم في دعم الأحداث الرياضية الوطنية والجهوية، واضعة الاتصال والابتكار في خدمة الشباب والرياضة.