اتصالات الجزائر الراعي الرسمي لفعاليات “Wikistage Algiers”

كشفت اتصالات الجزائر ، اليوم الأربعاء، أنها الراعي الرسمي للطبعة السادسة من فعاليات “Wikistage Algiers”، والتي تجري يوم 9 جانفي الجاري، بأوبرا الجزائر.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، يهدف هذا الحدث إلى تشجيع المواطنين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، والمساهمة في تطويره.

وسيتم تنظيم محادثات خلال هذه الفعاليات، هدفها تقاسم الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات، حسب ذات البيان.

ومن خلال رعايتها لهذا الحدث، تجسد اتصالات الجزائر مرة أخرى قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة، من خلال تسجيل تواجدها في مختلف التظاهرات والفعاليات التي تهم الشباب الجزائري والمواطنين.

وسيتم تنظيم فعاليات “Wikistage Algiers”، يوم 9 جانفي الجاري، بأوبرا الجزائر، ابتداء من الساعة 12:30 سا وإلى غاية 20:00 سا.