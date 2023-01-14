اتصالات الجزائر.. بـ200 دج يمكنك إعادة تفعيل “مودام” الجيل الـ4
افادت اتصالات الجزائر، اليوم السبت، أن إعادة تفعيل الاشتراك للذين يملكون مودام الجيل الرابع بـ200 دج. وقالت المؤسسة “عندك مودام الجيل الرابع ولا تملك شريحة أو عندك اشتراك غير مفعل؟ يوجد الحل بـ 200 دج فقط”.
كما أشارت اتصالات الجزائر، إلى أن ما على الزبون سوى التقرب من وكالته التجارية مرفق بجهاز المودم الخاص به. من أجل إعادة تفعيل اشتراككم، مضيفة “وبسعر 200 دج، يتحصل الزبون على شريحة Idoom 4G LTE. و10 جيغا حجم انترنت صالح لمدة 10 أيام. إضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4G Volte.
عندك مودام الجيل الرابع و خصاتك شريحة أو عندك اشتراك غير مُفعل 🤔 ؟
الحل كاين ✅، بـ 200 دج فقط ما عليكم سوى التقرب من وكالتكم التجارية مرفقين بجهاز المودم الخاص بكم لاعادة تفعيل اشتراككم.
📌 تفاصيل أكثر :https://t.co/PXyCL11moM pic.twitter.com/Y6SqixbRvE
— Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) January 14, 2023
وحققت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا ببلوغها نصف مليون زبون مشترك في خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا Idoom Fibre.
وحسب بيان لاتصالات الجزائر، يعد هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها اتصالات الجزائر من أجل ضمان توفير خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا لجميع المواطنين الجزائريين.
وقامت اتصالات الجزائر خلال عام 2022، بتسريع وتيرة نشر تكنولوجيا FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل) عبر عدة ولايات. وهو الأمر الذي سمح ببلوغ نصف مليون مشترك في خدمة FTTH في الجزائر.
وذكر البيان، بأن هذه القفزة النوعية تحققت بفضل تجند كافة عمّال المؤسسة. لاسيما الهياكل التقنية والتجارية الذين عملوا بلا توانٍ لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا.