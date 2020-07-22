اتصالات الجزائر تبرم اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين

أبرمت اتصالات الجزائر اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وهذا بمقر المؤسسة بالمحمدية.

وحسب بيان لذات المؤسسة، تمت هذه الاتفاقية، بحضور المدير العام لاتصالات الجزائر منير جواهر ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار.

وتأتي هذه الاتفاقية تكملة للمجهودات التي تبذلها اتصالات الجزائر من أجل مرافقة المؤسسات والتجار والحرفيين، عن طريق الشراكة مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من أجل توفير خدمات رقمية استجابة لتطلعات زبائنها لعصرنة خدمات هذه المؤسسات .

وكذا وضع آليات لتسهيل عملية رقمنة التجارة وتسهيل عمليات التسويق الالكتروني، من خلال الخدمات التي توفرها اتصالات الجزائر.

كما سيستفيد كل منخرطي وأعضاء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من مزايا عديدة من خلال خدمات الهاتف والانترنت التي تقدمها اتصالات الجزائر والموجهة لفئة المحترفين.