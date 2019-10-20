اتصالات الجزائر تبسط قرابة 2000 كلم من الألياف البصرية بالمسيلة

تواصل المديرية العملية بالمسيلة، في تجسيد المخطط الوطني الاستثماري لتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال ربط مراكزها في الولاية بشبكة الألياف البصرية.

وحسب بيان لذات المصلحة، فقد تم ربط إلى حد الآن، 46 بلدية بهذه الشبكة الحديثة.

وبلغت شبكة الألياف البصرية التي تم بسطها في الولاية، 1957.33 كلم، منها 514 كلم تم انجازها خلال هذه السنة فقط.

وتم بفضل هذه الشبكة، ربط 68 مكتب بريد عبر بلديات وقرى الولاية، بمسافة تقدر بـ146,79 كلم.

وتأتي هذه العملية، في إطار الإتفاقية المبرمة بين اتصالات الجزائر وبريد الجزائر ، والتي تهدف الى عصرنة وتجديد شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لبريد الجزائر.

كما تم ربط مختلف محطات متعامل الهاتف النقال موبيليس، بشبكة الألياف البصرية لنفس الغرض، حسب ذات المصدر.

بالإضافة إلى ربط المسيلة بالولايات المجاورة، “الجلفة، بسكرة، المدية، البويرة، برج بوعريريج”، بواسطة الوصلة الوطنية للألياف البصرية.

وتدخل هذه العملية في إطار تأمين الشبكة الوطنية، والتقليل والحد من الإنقطاعات، يضيف البيان.