اتصالات الجزائر تتحصل على جائزة الجمعية العالمية للنطاق العريض

تحصلت إتصالات الجزائر، على جائزة الجمعية العالمية للنطاق العريض World Broadband Association في فئة “جائزة جيجا سيتي”.

وذلك خلال مؤتمر تطوير التدفق العالي جدا Broadband Development Congress (BDC)، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بباريس.

واشار بيان اتصالات الجزائر، إلى أن اتصالات الجزائر هي المتعامل الإفريقي الوحيد الذي تحصل على هاته الجائزة لهذه السنة. بفضل عملية نشر و توفير شبكة أنترنت الألياف البصرية عالية التدفق.

كما أكدت مواصلة بذل الجهود بصفة مستمرة من أجل تطوير خدمة الأنترنت عالية التدفق. وتمكين زبائننا الكرام من الإستفادة منها من خلال أفضل العروض، عبر مختلف مناطق ترابنا الوطني.