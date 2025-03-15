اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة

أعلنت اتصالات الجزائر، عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة الخاص بها وفقا للمعيار الدولي ISO 9001 نسخة 2015.

وتعكس هذه الشهادة المرموقة، التزام المؤسسة بالتميز والجودة والتحسين المستمر لخدماتها.

ويندرج هذا المشروع الخاص بتنفيذ نظام الجودة والحصول على هذه الشهادة في إطار خطتنا الإستراتيجية. التي تهدف إلى تعزيز مكانتنا الريادية في قطاع الاتصالات بالجزائر.

وقد تم إجراء التدقيق للحصول على الشهادة خلال شهر فيفري 2025 من قبل هيئة منح الشهادات Vera Conformité. حيث أكدت مطابقة نظام إدارة الجودة لاتصالات الجزائر لمتطلبات معيار ISO 9001:2015.

ومن خلال حصولها على هذه الشهادة، تجدد اتصالات الجزائر التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات زبائنها. واضعة رضا الزبون والتميز التشغيلي في صميم أولوياتها، مع تعزيز نهج التحسين المستمر الذي تعتمده.

كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو التميز ويؤكد دور اتصالات الجزائر الرائد في قطاع الاتصالات بالجزائر.