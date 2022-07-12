اتصالات الجزائر تتحصل على علامة جودة الاستقبال

تحصلت الشركة الفرعية اتصالات الجزائر التابعة لمجمع اتصالات الجزائر على وسم جودة الاستقبال “Fikhidmatikoum” . “في خدمتكم” والتي منحها إياها المعهد الجزائري للتقييس.

وجاء هذا الإستحقاق والإنجاز استثنائي بعد ان صادق عليه المعهد الجزائري للتقييس على مستوى 5 وكالات تجارية لاتصالات الجزائر. والتي استجابت للمعايير الأربعة الـ 14 الخاصة بشروط استقبال الزبائن و التكفل بهم.

وبهذه المناسبة نُظم حفل تسليم شهادة العلامة اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة. بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائري عادل بن تومي. ومدير المعهد الجزائري للتقييس جمال حالس. وكذا رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي.

اكد بالمناسبة بن تومي أنّ هذه الشهادة “التي تعتبر الأولى في الجزائر” تم منحها بعد عملية تدقيق أجراها المعهد الجزائري للتقييس للتحقق من مدى إيفاء وكالات اتصالات الجزائر بالالتزامات الأربعة عشر (14) المتعلقة بأساليب الاستقبال والتكفل بزبائنها التي يشترطها هذا المعهد.

وبهذا حصلت 5 وكالات تجارية لاتصالات الجزائر (Actels) بالجزائر العاصمة وهي بن عكنون، والمحمدية، والأبيار، والشراقة، وبئر توتة. وكذلك مركز الاتصالات لبرج الكيفان الذين اقترحتهم مؤسسة اتصالات الجزائر لنيل علامة “في خدمتكم”.