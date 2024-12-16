اتصالات الجزائر تتوج بجائزتين في حفل “Dzair Creative Ad Awards”

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الإثنين، عن تتويجها بجائزتين، خلال حفل جوائز Dzair Creative Ad Awards التي أُقيمت في 13 ديسمبر 2024.

وأوضح بيان لاتصالات الجزائر، أن فيلمها المؤسساتي “اليد فاليد آفاقنا ما عندها حدود” الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك 2024. والذي تم إنتاجه بالتعاون مع وكالة اتصال جزائرية شابة، قد حاز على جائزتي “أفضل فيلم مؤسساتي للعام”. وجائزة “اختيار الجمهور” التي مُنحت بناءً على تصويت الجمهور.

كما أكدت اتصالات الجزائر أن هذه الجوائز تعزز من عزمها على الاستمرار في تقديم مشاريع مبتكرة وإبداعية. تترك بصمة وتبرز دورها كمساهم رئيسي في التنمية التكنولوجية والاجتماعية في الجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور