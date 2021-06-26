اتصالات الجزائر: تجارب تقنية جديدة لرفع سرعة تدفق الأنترنت بهذه الولايات

شرعت إتصالات الجزائر منذ مساء الخميس، في عملية جديدة من التجارب التقنية. قصد رفع تدفق الأنترنت للمشتركين بخدمة 4 ميغابيت في الثانية إلى 10 ميغابيت في الثانية. ومشتركي 10 ميغابيت في الثانية إلى 20 ميغابيت في الثانية.

وكمرحلة أولى، ستخص التجارب التقنية للاشتراكات السكنية ‘’IDOOM ADSL’’ و ‘’IDOOM Fibre’’. عبر ولايات الجزائر، بليدة، شلف، هران، تلمسان. على أن تتسع العملية للولايات المتبقية بشكل تدريجي.

واعتمدت إتصالات الجزائر مقاربة تدريجية من أجل التكفل الأمثل بالعوائق الممكنة. التي قد تحول دون استفادة بعض المشتركين من رفع سرعة التدفق، مقارنة بالسرعة المتاحة لهم حاليا.

وتندرج هذه العملية، التي تأتي ثلاثة أشهر بعد رفع سرعة التدفق لفائدة أزيد من مليوني مشترك في شهر مارس من هذه السنة. ضمن ورقة الطريق التي وضعتها إتصالات الجزائر من أجل الارتقاء – في أقرب وقت -. إلى تطلعات الزبون فيما يخص سرعة تدفق الأنترنت الثابت.

ويعد هذا التحسين النوعي في سرعة الأنترنت، ثمرة للجهود المبذولة من قبل إتصالات الجزائر. من أجل تحديث وتطوير مختلف الطبقات التي تكون البنية التحتية لشبكتها على المستوى الوطني والدولي.