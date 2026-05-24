اتصالات الجزائر تحتفي باليوم العالمي للاتصالات وتوقّع اتفاقية شراكة بسطيف

أحيت اتصالات الجزائر اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، المصادف لـ17 ماي من كل سنة، بتنظيم يوم تفاعلي بمركز “شباب سطيف”، تمحور حول قضايا الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وسلامة البنى التحتية للاتصالات، وذلك تحت شعار “تطوير الحياة الرقمية”.

وحسب بيان للمؤسسة ، فقد عرف الحدث مشاركة واسعة لممثلين عن الهيئات الأكاديمية والمؤسسات الناشئة. والجمعيات الشبابية، إلى جانب طلبة جامعيين ومهنيين في قطاع التكوين والتعليم. حيث تم تنظيم ورشات ودورات تفاعلية تناولت أبرز التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني. وسبل حماية شبكات الاتصال من الهجمات الإلكترونية.

كما تطرق المشاركون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات. واستعرضوا أحدث التطورات التقنية المتعلقة بتكنولوجيات الألياف البصرية إلى غاية المنازل (FTTH). والجيل الخامس (5G)، ودورها في تحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الجزائر.

وفي سياق متصل، شهدت التظاهرة توقيع اتفاقية شراكة بين اتصالات الجزائر وجمعية “هواة إذاعة الجزائريون” (ARA). بهدف دعم التكوين الرقمي وترقية الثقافة التكنولوجية لدى الشباب. من خلال تنظيم مبادرات وأنشطة مشتركة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها التزامها بمواصلة مرافقة الشباب ودعم المبادرات الرامية إلى نشر الثقافة الرقمية. وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة، بالشراكة مع الجامعات والجمعيات الفاعلة في المجال.

