اتصالات الجزائر تحذّر من صفحات “مزيفة” تستغل الزبائن بتدعيم من أطراف مجهولة

حذّرت، مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الاثنين، من وجود صفحات الكترونية، تحمل اسمها وشعارها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت اتصالات الجزائر ، عبر تغريدة لها في موقعها الرسمي، “تويتر”، هذه الصفحات بـ”المزيفة”.

وأوضحت، المؤسسة، أن هذه الصفحات تنشر معلومات مغلوطة على الفايسبوك، هدفها التعرض إلى البيانات الشخصية للزبائن، لإنشاء قاعدة واستغلالها.

وأضافت اتصالات الجزائر، أن مئات الصفحات، تنشر منشورات مدعمة ماليا من أطراف مجهولة.

وأشارت، المؤسسة، أن لديها صفحات رسمية على جيع مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل علامات الصادقة الرسمية من إدارة هاته المواقع.