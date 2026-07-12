اتصالات الجزائر تحصد جائزتين في مسابقة الصور بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

حصدت اتصالات الجزائر اعترافاً دولياً جديداً بعد فوزها بجائزتين في مسابقة الصور المنظمة ضمن فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2026)، التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 جويلية 2026، تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات.

وجرى تسليم الجائزتين للمصورين المحترفين ياسين إيمادالو ووليد طالبي، خلال حفل أقيم يوم 9 جويلية. بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. عبد الغني آيت سعيد.

واختيرت الصورتان الفائزتان من بين 465 عملاً فوتوغرافياً مشاركاً. وحملتا عنواني: “نوحد جهودنا لربط العالم” للمصور ياسين إيمادالو. و”المستقبل بين يديك” للمصور وليد طالبي، حيث نالتا إشادة لجنة التحكيم لما عكستاه من إبداع ورسائل بصرية. تبرز دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز الإدماج وتحقيق التنمية المستدامة.

كما توج المشروع المبتكر “الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج الرقمي”، لصاحبه الهاشمي إبراهيم عبد الحق. بجائزة القمة العالمية ضمن فئة “البنية التحتية للمعلومات والاتصالات”، بعد اختياره من بين 1595 مشروعاً يمثلون 122 دولة.

وأكدت اتصالات الجزائر أن هذه التتويجات الدولية تعكس المكانة التي توليها لموردها البشري، باعتباره ركيزة أساسية. في استراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز إشعاع الجزائر على الساحة الدولية.

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