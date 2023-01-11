اتصالات الجزائر تحقق رقما قياسيا وتمنح زبون هدية قيمة

حققت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا هذا الثلاثاء، ببلوغها نصف مليون زبون مشترك في خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا Idoom Fibre.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، يعد هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها اتصالات الجزائر من أجل ضمان توفير خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا لجميع المواطنين الجزائريين.

وقامت اتصالات الجزائر خلال عام 2022، بتسريع وتيرة نشر تكنولوجيا FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل) عبر عدة ولايات. وهو الأمر الذي سمح ببلوغ نصف مليون مشترك في خدمة FTTH في الجزائر.

وذكر البيان، بأن هذه القفزة النوعية تحققت بفضل تجند كافة عمّال المؤسسة. لاسيما الهياكل التقنية والتجارية الذين عملوا بلا توانٍ لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا.

واحتفاء بهذا الإنجاز الكبير، تنقلت اتصالات الجزائر، هذا الثلاثاء، إلى الزبون رقم خمسمائة ألف FTTH، على مستوى حي “عدل” بالدويرة.

حيث منحته هدية رمزية تتمثل في اشتراك مجاني وغير محدود في عرض IDOOM Fibre بتدفق 300 ميغا.

هذا وتجدد اتصالات الجزائر التزامها وسعيها إلى مضاعفة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين الجزائريين، من خلال المساهمة الفعالة في تطوير الرقمنة في الجزائر.