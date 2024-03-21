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اتصالات الجزائر تحيي اليوم العالمي للغابات بمعسكر

بقلم نادية بن طاهر
اتصالات الجزائر تحيي اليوم العالمي للغابات بمعسكر
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نظمت إتصالات الجزائر بمعسكر اليوم الخميس، حملة تشجير، على مستوى مختلف فروع ومراكز المؤسسة بالولاية، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغابات.

وتم تنظيم هذه العملية، التي بادرت بها مؤسسة إتصالات الجزائر على المستوى الوطني بالتعاون مع المحافظة الولائية للغابات.

وتهدف العملية، لحث موظفي المؤسسة والمواطنين وتذكيرهم بأهمية المساهمة في المحافظة على بيئة صحية.

وكذا دعوتهم للمشاركة في حماية النظام الإيكولوجي والغابي على المستوى الوطني.

وقد قاد هذه الحملة موظفي المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر رفقة أطفالهم.

وتأتي هذه المبادرة، التي صارت تقليدا سنويا لدى مؤسسة إتصالات الجزائر، لتؤكد مرة أخرى الحرص الذي توليه المؤسسة لحماية البيئة.

وكذا لتمثل فرصة لتذكير أطفالنا الذين شاركوا في هذه الحملة، بأهمية التعاون للمحافظة على تراثنا الغابي والنباتي.

ولزرع ثقافة تزيين المحيط العمومي والفضاءات المؤسساتية والإدارية بغطاء نباتي، يساهم في تزيين المؤسسات ويحافظ على البيئة.

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