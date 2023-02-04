اتصالات الجزائر: تخفيضات استثنائية على هذه الأجهزة

قدمت اتصالات الجزائر عروضا استثنائية لزبائنها، حيث وفرت تخفيضات استثنائية على العديد من أجهزة D-Link.

وأكدت اتصالات الجزائر، أن هذه الأجهزة، متوفرة على مستوى وكالاتها التجارية.

ويتعلق الأمر بأجهزة مودم وأجهزة توجيه “روتر”، وأجهزة مكررات إشارة، وأجهزة نقطة وصول.

ودعت اتصالات الشركة، زبائنها، للمسارعة بالاستفادة من العرض على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر. مشيرة إلى أن هذا العرض صالح لمدة محدودة.