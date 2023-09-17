اتصالات الجزائر.. تخفيضات على هذه الأجهزة

أعلنت شركة اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن استمرار التخفيضات الاستثنائية على أسعار أجهزة المودم والهواتف اللاسلكية. ويتعلق الأمر بالأجهزة المتوفرة على مستوى وكالتها التجارية. وهذا إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية.

كما أشارت اتصالات الجزائر إلى أن سعر جهاز المودم D-LINK DSL-224 بـ 5490 دج “عوض عن 6100 دج”. جهاز المودم D-LINK DSL-2750U بـ4620 دج “عوض عن 5130 دج”. الهاتف اللاسلكي Panasonic (Kx-Tg1711) بـ 6300 دج “عوض عن 7000 دج”.