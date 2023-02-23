اتصالات الجزائر تدشّن مركز بيانات في قسنطينة

أعلنت اتصالات الجزائر عن تدشين مركز البيانات الخاص بها، اليوم الخميس، على مستوى ولاية قسنطينة.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، تم انجاز هذا المشروع بالكامل من طرف فرق العمل التابعة لاتصالات الجزائر.

وهو ما يعتبر إنجازا حقيقيا للمؤسسة التي ما فتئت تواصل استثماراتها على الصعيدين البشري والمادي.

ويأتي ذلك بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الرقمي في إطار تجسيد استراتيجية تطوير الرقمنة في الجزائر.

وأوضح البيان، أن مركز البيانات الذي تم افتتاحه مزود بأحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى منصة سحابية.

كما أنه سيساهم في تسهيل عملية تجميع ومعالجة وتخزين بيانات المؤسسات والشركات. علاوة على ضمان مستوى أمان أمثل وإتاحة البيانات بدرجة عالية.

وباعتبارها المتعامل التاريخي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تتطلع اتصالات الجزائر أيضا إلى إنشاء مراكز بيانات أخرى عبر مختلف مناطق الوطن.

ويأتي ذلك، من أجل توفير حلول تكنولوجية متطورة من شأنها أن تسهم، بشكل فعال، في تطوير القطاع الرقمي. وفي نفس الوقت المساهمة في زيادة إنتاجية مختلف الفاعلين الاقتصاديين للوطن.