اتصالات الجزائر تدعو لجان الأحياء للإبلاغ عن المناطق غير المغطاة بشبكة FTTH
بقلم أسماء
دعت اتصالات الجزائر لجان الأحياء إلى المشاركة عبر الاستمارة الرقمية المخصصة للإبلاغ عن المناطق غير المغطاة بشبكة الألياف البصرية (FTTH).
وستمكّن هذه العملية -حسب ما افادت به اتصالات الجزائر- من حصر الاحتياجات الفعلية للمناطق المعنية، ودراسة إدراجها ضمن مشاريع توسيع شبكة الألياف البصرية.
ويمكن للجان الأحياء ملء الاستمارة عبر الرابط التالي إلى غاية 31 جويلية 2026:
https://www.algerietelecom.dz/…/formulaire-de…
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