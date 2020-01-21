اتصالات الجزائر تدعو للتصويت على المشاريع الوطنية المشاركة بقمة مجتمع المعلومات

دعت اتصالات الجزائر، الجزائريين، للتصويت على المشاريع الوطنية الخمسة المشاركة في مسابقة “مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020”.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فإن آخر أجل للتصويت على المشاريع الوطنية التي طوّرها مهندسون وباحثون جزائريون سيشاركون في القمة، حدد بيوم 24 جانفي 2020.

و في هذا الصدد، دعت المؤسسة، كافة الجزائريين لدعم المشاريع الوطنية المشاركة، من خلال التصويت عليها وذلك لتمكين الجزائر من احتلال مرتبة مشرّفة.

وأورد البيان، أنه وللتصويت على المشاريع الخمسة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط: “https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start”، وتسجيل الدخول كمستخدم جديد.

ثم الدخول إلى الحساب الجديد الذي تم إنشاؤه، واختيار أحد المشاريع الخمسة المسجلة في المسابقة وهي:

المشروع الذي يحمل اسم “Geographic information system for territory planning”، المقدم من طرف اتصالات الجزائر.

والمشروع الذي يحمل اسم “Open low cost SDN/SD-WAN”، والمقدم من طرف شركة موبيليس “اتصالات الجزائر للهاتف المحمول”.

والمشروع الذي يحمل إسم “Algerian Information Security Guideline “، والمقدم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

والمشروع الذي يحمل إسم “Frequencies Authorization Management and Invoicing System”، والمقدم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

والمشروع الذي يحمل اسم “Algerian Investment Map”، المقدم من طرف وزارة الصناعة والمناجم.