اتصالات الجزائر تدعو للتصويت على مهندسها بالمسابقة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت مؤسسة اتصالات الجزائر، الجزائريين، للتصويت على المهندس، فاتح الله مرازقة، والمشارك بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020.

وجاء في بيان لذات المؤسسة: “أيام قليلة تفصلنا على الموعد النهائي للتصويت على مشروع مهندس الاتصالات، فاتح الله مرازقة، المشارك بهذه المسابقة العالمية الشهيرة، وهو إطار سامي وباحث لدى اتصالات الجزائر “.

وأضاف البيان: ” تبقت أقل من 10 أيام لدعم المشروع الذي طوره المهندس، والذي يتمثل في تزويد جميع الأطراف الفاعلة في مجال تهيئة الإقليم بوسيلة قادرة على تجميع ورصد كافة المعلومات المرتبطة بالبنى التحتية، في قاعدة بيانات مكانية تتيح في الأخير إنشاء نموذج تشغيلي”

وأكدت المؤسسة، أن مشاركة فتح الله مرازقة في هذه المنافسة العلمية، هو مصدر فخر لاتصالات الجزائر وللجزائر التي سيمثلها بكل جدارة واستحقاق.

ودعت اتصالات الجزائر، كافة الجزائريين لدعم المهندس، من خلال التصويت لصالح مشروعه بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط التالي: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start

وتسجيل الدخول كمستخدم جديد، ثم الدخول إلى الحساب الجديد الذي تم إنشاؤه وإختيار الفئة “C7 E GOVERNMENT”

ومن ثم التصويت على المشروع التالي: “Geographic information system for territory planning”، يضيف البيان.