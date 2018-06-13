اتصالات الجزائر تستقبل زبائنها في ثاني أيام العيد عبر كامل التراب الوطني

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن فتح وكالاتها التجارية الرئيسية في ثاني أيام عيد الفطربين الساعة العاشرة الى غاية الثالثة زوالا.

كما ستسهر فرقها التقنية على ضمان استمرارية الخدمات وصيانة الشبكة وإصلاح الاعطاب.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء أنّها “تسعى باستمرار لإرضاء زبائنها بتوفير أفضل خدماتها خلالثاني أيام العيد.

وهذا من خلال تجنيد فرقها التقنية التي ستسهر على ضمان استمرارية الخدمة وتصليح التعطلات وصيانة الشبكة على امتداد اليوم الثاني من العيد”.

وبخصوص العاصمة, ستفتح الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر في كل من القبة،

برج البحري, برج الكيفان عيسات إيدير, بن مهيدي, بئر مراد رايس, الشراقة, باب

الوادي وزرالدة.

فيما يخص المديريات العملية الثلاث للجزائر العاصمة، في حين ستفتح اتصالات الجزائر وكالاتها التجارية الرئيسية في باقي الولايات.