اتصالات الجزائر تسجل 700 ألف زبون في عرض Idoom Fibre

حققت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا ببلوغها 700 ألف زبون مشترك في عرض FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل). هذا الأحد 30 أفريل 2023.

وكعادتها، تنقلت اتصالات الجزائر إلى منزل الزبون رقم 700 ألف المشترك في عرض « Idoom Fibre ». على مستوى حي 210 مسكن، سيدي الجيلالي، ولاية سيدي بلعباس. حيث تم منحه هدية رمزية بالمناسبة تمثلت في اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة النحاسية القديمة بالحي المذكور قد تم تحديثها من خلال الانتقال إلى تقنية الألياف البصرية. التي توفر أنترنت ذي تدفق عالي جدا.

للتذكير، فإن عمليات عصرنة وتوسيع شبكات الألياف البصرية FTTH لا تزال متواصلة بصفة تدريجية. عبر كافة ربوع الوطن من أجل تلبية احتياجات زبائننا المتزايدة.

في الأخير، نود أن نشكر جميع مشتركينا على الثقة التي وضعوها في اتصالات الجزائر. كما نجدد لهم سعينا لمواصلة مجهوداتنا وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمالية لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتلبية جميع احتياجات زبائننا.