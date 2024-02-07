اتصالات الجزائر تشارك بحملة تحسيسية حول الإستعمال الآمن للإنترنت

شاركت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بمعسكر اليوم الأربعاء في حملة تحسيسية حول الإستعمال الآمن للإنترنت.

حيث تم تنظيم خرجات ميدانية على مستوى المؤسسات التربوية بالولاية، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن.

وشاركت إتصالات الجزائر في هذه المبادرة التوعوية رفقة المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية معسكر.

كما حضر ممثلو الأمن الوطني، الدرك الوطني، ومديرية النشاط الاجتماعي لولاية معسكر.

وخلال هذه الحملة التحسيسية التي شملت ثلاث مؤسسات تربوية بمدينة معسكر، قامت إتصالات الجزائر بتعريف التلاميذ بالمخاطر والتهديدات التي قد تواجههم أثناء الإبحار عبر شبكة الإنترنت.

كما تم تقديم بعض النصائح والتوجيهات التي تمكن أبناءنا التلاميذ من الإستعمال الآمن لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبشكل إيجابي وصحيح.

كما تم بهذه المناسبة التأكيد على المجهود الذي تبذله إتصالات الجزائر على المستوى الوطني من أجل إثراء المحتوى الإيجابي عبر الإنترنت. وذلك من خلال إتاحتها لعامة زبائنها وكل المواطنين عدة خدمات مميزة مثل خدمة دروسكم، معلم و ايدوقاتو.

هذا وتؤكد اتصالات الجزائر من خلال مشاركتها في هذه الحملة التحسيسية، قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة.

وتعكس مجددا دعمها المتواصل لتنمية الثقافة الرقمية لدى كل أفراد المجتمع. ومساعدة تلاميذ المؤسسات التربوية على الاستخدام الآمن لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حياتهم اليومية.