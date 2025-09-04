“اتصالات الجزائر” تشارك في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

تشارك “اتصالات الجزائر” والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي تحتضنها الجزائر. وذلك بهدف تعزيز مكانتها كمرجع وطني والتوسع نحو الأسواق العالمية.

هذه المشاركة تعكس “حرص المجمع على تعزيز مكانته كمرجع وطني”. وفي الوقت نفسه “تأكيد طموحاته في التوسع نحو الأسواق الدولية. مستندا إلى جودة خدماته وتنوعها, وإلى استراتيجية ترتكز على التحول الرقمي المستدام والتنافسي”.

كما أن مجمع اتصالات الجزائر وبصفته “رائدا في قطاع الاتصالات، يضطلع بدور محوري في تطوير وعصرنة البنى التحتية الرقمية في البلاد”. حيث يوفر عبر فروعه مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض تشمل الهاتف الثابت، الهاتف النقال, الاتصالات عبر الأقمار الصناعية, إلى جانب الخدمات الرقمية المبتكرة.

ومن خلال هذه الديناميكية،يؤكد المجمع ” التزامه بمرافقة مسار التحول الرقمي, ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور العلامة الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية”.

و بالمناسبة،عبر المجمع عن ترحيبه بزواره وشركائه على مستوى جناحه بالمعرض.

للإشارة، تحتضن الجزائر المعرض التجاري الإفريقي البيني (IATF 2025) من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.