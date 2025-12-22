“اتصالات الجزائر” تشارك في الطبعة الـ 33 لمعرض الإنتاج الجزائري

تُشارك “اتصالات الجزائر”، كمتعامل بارز في القطاع الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات الطبعة الثالثة والثلاثين. لمعرض الإنتاج الجزائري من 18 إلى 27 ديسمبر 2025 بقصر المعارض للصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، تحت شعار:” الجزائر تبني مستقبلها”.

ويُنظم هذا الحدث الاقتصادي الكبير تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث يُعد من أهم المواعيد الاقتصادية الوطنية، إذ يجمع أبرز الفاعلين في مجالات الإنتاج، الصناعة، وريادة الأعمال في الجزائر.

وخلال هذه التظاهرة، ستقدم “اتصالات الجزائر” للزوار عروضها. ومنتجاتها، وحلولها التكنولوجية الموجهة لكل من المهنيين والأفراد، مؤكدةً بذلك دورها الريادي في دعم الابتكار وروح المقاولاتية. وكذا تشجيع ادماج التكنولوجيات الرقمية فيالقطاعات ذات القيمة المضافة.

وتجسد مشاركة “اتصالات الجزائر” في هذه الطبعة التزامها الدائم بمرافقة مسار التنمية الاقتصادية الوطنية. وتعزيز التحول الرقمي لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.

بمشاركتها في طبعة 2025 لمعرض الإنتاج الجزائري. تواصل”اتصالات الجزائر”اسهامها في ترقية الإنتاج الوطني ودعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.